2019/09/22 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرجاء المساعدة طفلتى مريضة تعانى من تشوه فى الفك تحتاج لجهاز يكلف 1000$ فانا ظروفى المادية صعبة والاب لا يعمل وطفلتى تتعرض للاستهزاء من قبل زميلاتها فى المدرسة بسبب تشوه فكها الرجاء المساعدة وجزاكم الله كل خير للاتصال
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shereenaldanaf2019@gamail.com
شرين الدنف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناشدة لاهل الخير) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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