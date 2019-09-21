مناشدة لاهل الخير

2019/09/22 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرجاء المساعدة طفلتى مريضة تعانى من تشوه فى الفك تحتاج لجهاز يكلف 1000$ فانا ظروفى المادية صعبة والاب لا يعمل وطفلتى تتعرض للاستهزاء من قبل زميلاتها فى المدرسة بسبب تشوه فكها الرجاء المساعدة وجزاكم الله كل خير للاتصال

00972598278149

واتس 00972595385633

shereenaldanaf2019@gamail.com

شرين الدنف

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