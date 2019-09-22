تقنية الفيديو تعمق جراح برشلونة أمام غرناطة

2019/09/22 | 00:18

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نجح غرناطة في التقدم بثنائية نظيفة على حساب ضيفه برشلونة حامل

اللقب، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري

الإسباني.وكانت الكرة قد لمست يد التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة في

منطقة الجزاء، واعترض لاعبو غرناطة، ليلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو،

ليتخذ قرارًا بمنح أصحاب الأرض ركلة جزاء في الدقيقة 64.

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