2019/09/22 | 00:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحصاد الإخباري | 21/9/2019 | قناة التغيير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 68n1pzM18pQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحصاد الإخباري | 21/9/2019 | قناة التغيير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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