2019/09/22 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت صحيفة العربي الجديد اللندنية، السبت، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لفصائل في الحشد الشعبي، بعدم مشاركة الاخيرة في الحرب في حال اندلاعها بين الولايات المتحدة الامريكية وايران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قريب من مكتب رئيس الحكومة، إنّ “عبد المهدي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، أصدر توجيهاته بعدم دخول أية قوة عراقية الحرب، في حال وقعت بين أميركا وإيران، وأن يتم العمل السياسي لمنع وقوعها”.

وأكد أن “عبد المهدي يسعى لحل الموضوع بطرق سياسية، لكن أحياناً لا يمكن ذلك، وقد يتطلب الأمر قرارات صارمة من قبله ومن قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب منه: عبد المهدي أصدر توجيها لفصائل الحشد يخص اندلاع “حرب” مع ايران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب منه: عبد المهدي أصدر توجيها لفصائل الحشد يخص اندلاع “حرب” مع ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).