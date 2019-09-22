برشلونة يواصل التراجع ويسقط أمام غرناطة

2019/09/22 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:سقط فريق برشلونة أمام مضيفه غرناطة بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "لوس كارمينيس" في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

الهدف الأول جاء مبكراً في الدقيقة الثانية عبر رأسية اللاعب النيجيري رامون عزيز، ثم أضاف اللاعب الفارو فاديو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 66.بتلك النتيجة يحتل غرناطة الصاعد حديثاً لدوري الاضواء صدارة جدول الترتيب مؤقتاً برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد، بينما تراجع برشلونة للمركز السابع برصيد 7 نقاط.

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