أكاد يتوج بطلا لأندية العراق السلوية للسيدات

2019/09/22 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:توج نادي اكاد عينكاوة، اليوم السبت، بلقب بطولة الاندية العراقية بكرة السلة للسيدات، في ختام المنافسات التي جرت في مدينة دهوك لمدة خمسة ايام.

واحتل فريق اكاد عينكاوة المركز الاول، بينما احتل نادي حلبجة المركز الثاني، في حين جاء نادي سنحاريب بالمركز الثالث.بدوره، احتل فريق الاسكان المركز الرابع في الدوري، بينما جاء نادي افروديت في المركز الخامس، في الوقت الذي انسحب فيه فريق الاتحاد البصري من المنافسات، ليتذيل قائمة الفرق المشاركة في المنافسات.

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