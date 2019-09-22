2019/09/22 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية في كربلاء المقدسة،اليوم السبت، حلقته النقاشية تحت عنوان (الاحداث الدولية ومسار أسعار النفط الخام) للدكتور حيدر ال طعمة التدريسي في جامعة كربلاء وبحضور نُخبة من الأكاديميين والباحثين في مراكز البحوث والدراسات واقتصاديين ومهتمّين بالشأن العراقي وعدد من الصُحفيين والإعلاميين.وقال ال طعمة لوكالة النبأ للإخبار، ان "الهجمات التي تعرضت لها وحدات المعالجة النفطية الرئيسية في السعودية قد فرضت على العالم اختبار قدرته على التعامل مع أزمة في الإمدادات إذ يواجه فقدان أكثر من خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية من أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم بصفة مؤقتة".

وأضاف، ان " الهجمات على السعودية تسببت في ايقاف خمسة في المئة من إنتاج النفط الخام العالمي وارتفاع أسعار النفط بأكبر وتيرة منذ العام 1991 بنسبة 19 في المئة قبل أن تنخفض عن ذلك المستوى المرتفع".

وطرح ال طعمة تساؤلات أهمها لماذا انخفضت الأسعار بسرعة؟

معللا ذلك بنقاط: _

1- إعلان ترامب السماح بالسحب من مخزون الإمدادات الأمريكية الطارئة وبعدما أعلن منتجون حول العالم وجود مخزونات كافية من النفط لتعويض النقص.

2- السعودية تعلن استعادة سريعة لإنتاجها قبل نهاية الشهر الحالي.

3- وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت بواقع 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

4- السوق يعاني من تخمة

5- الاقتصاد العالمي مضطرب ويميل صوب الركود

6- الصراع التجاري بين الكبار

7- اوربا والخروج العسير لبريطانيا من الاتحاد

وأشار الى، ان "أسعار النفط ستهبط بقوة حال اعلان السعودية العودة الى الطاقة الإنتاجية مطلع الأيام القادمة، متوقعا ان تدعم التوترات الإعلامية بين الولايات المتحدة والسعودية من جهة وإيران من جهة ثانية، الأسعار، لتبقى في تأرجح ما بين 65-70 دولار خلال الأسابيع القادمة.



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