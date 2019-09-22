2019/09/22 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظفر_النواب تصوف ..أنا شاهدتك مولاي -------------------------------كلُّ عامٍ سيدي تخلُقُ ناساً للهوى أجمَلَ مِن سابِقِهِموأنا تُنقِصُني في العامِ عامَينِلماذا كلما أنقَصتَني عُمريَ يزدادُ اشتياقيَ عَبَقا؟ليتَ مولايَ وقد قَطّرتَنييفهمُ ما قطّرتَ مَن ذاقا فأقصى السُّكرِ فَهمٌشَرَقَت نفسي بِفَهميكيف لَومي آخَرٌ عاذِلٌ قد شَرَقاأنا شا......

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