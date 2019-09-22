2019/09/22 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_كنجي عن المخلفات النووية واشعاعاتها في العراق..نشر الزميل طلال الربيعي مقالاً مترجماً عن آثار النفايات النووية المستخدمة في العراق اثناء حروب الخليج المتكررة..وفي مرحلة سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003..والمقال يركز على السلاح المستخدم من خلال القذائف التي اطلقت من الدروع والدبابات الأمريكية..والصواريخ بعيدة المدى من الطائرات..التي كانت تستهدف الوحدات العسكرية والمدنيين..في عدة مدن وبلدات ......

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