امانة بغداد: رفع التجاوزات السكنية لم يتجاوز 3 بالمئة

2019/09/22 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكدت امانة بغداد، امس السبت، انه لاتوجد نية في الوقت الحالي لازالة مناطق التجاوز في العاصمة، لافتا الى ان بغداد تحتوي على اكثر

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