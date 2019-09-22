2019/09/22 | 00:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: رفع التجاوزات السكنية لم يتجاوز 3 بالمئة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكدت امانة بغداد، امس السبت، انه لاتوجد نية في الوقت الحالي لازالة مناطق التجاوز في العاصمة، لافتا الى ان بغداد تحتوي على اكثر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: رفع التجاوزات السكنية لم يتجاوز 3 بالمئة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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