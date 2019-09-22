ماهو خطر التدخين على جنين الحامل؟!

2019/09/22 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وجد عدد من الباحثين أن النساء اللائي يدخن خلال فترة الحمل، قد يسببن ضررا كبيرا بخصوبة بناتهن، يجعل فرصهن في الحمل ضئيلة للغاية.

ويعتقد

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