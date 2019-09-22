2019/09/22 | 00:49

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استشهاد اربعة مواطنين بهجوم لداعش على منزل منتسب بالحشد العشائري في النباعي

الاحد

22

أيلول

2019 :

12:39 am

13

افاد مراسل افاق في الانبار نقلا عن مصادر : استشهاد اربعة مواطنين

بهجوم لداعش على منزل منتسب بالحشد العشائري في إحدى قرى منطقة

النباعي التابعة لقضاء الكرمة وتشير المصادر عن استشهاد والدي المنتسب

وشخص آخر من نفس العائلة

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