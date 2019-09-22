اعتقال عصابة نسائية تسرق المرضى والمراجعين بمدينة الطب

2019/09/22 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاث متهمات يسرقن المراجعين والمرضى في مجمع مدينة الطب وسط العاصمة بغداد.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة وعمليات بغداد اللواء سعد معن، في بيان اليوم، ان "مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمات يقومن بسرقة المراجعين والمرضى في مجمع مدينة الطب ببغداد باستخدام آلات خاصة للسرقة".وأكد معن، انه "تم إلقاء القبض عليهن بالجرم المشهود أثناء سرقة احد المواطنين"، مشيرا إلى انه "تم تدوين اقوالهن واحالتهن الى الجهات المختصة".

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