السودان.. تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في فض

2019/09/22 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدر رئيس رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، اليوم السبت، قرارًا بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من حزيران الماضي.

وتضم اللجنة بحسب القرار، 7 أعضاء، وأوكلت رئاستها لقاضي المحكمة العليا، وممثل لوزارة العدل مقررًا للجنة، فيما شملت عضويتها ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بجانب شخصية قومية مستقلة، فضلًا عن عضوية محامين مستقلين.وشُكلت اللجنة من قبل رئيس الوزراء بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019، ومنحت اللجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق 1954.كما يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبًا بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين.ونص القرار على أن تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 اشهر، و يحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.وتعمل اللجنة باستقلالية تامة عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية، فيما سيتم الإعلان عن أسماء عضوية اللجنة في وقت لاحق بحسب القرار.ووقعت أحداث فض الاعتصام في ليلة الثالث من حزيران الماضي، وخلفت نحو أكثر من مائة قتيل وخمسمائة جريح، بحسب تقارير المعارضة.ورفضت قوى الحرية والتغيير؛ قائدة التظاهرات التي أدت الى عزل الرئيس المخلوع عمر البشير من الحكم، لجنة تحقيق شكلها المجلس العسكري في يوليو الماضي، كما رفضت النتائج التي توصلت إليها.



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