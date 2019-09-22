2019/09/22 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث الملاعب / شهادات جديدة في قضية عدنان درجال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TJ-eV-5vgLM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث الملاعب / شهادات جديدة في قضية عدنان درجال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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