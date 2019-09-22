2019/09/22 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TJ-eV-5vgLM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث الملاعب / شهادات جديدة في قضية عدنان درجال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حديث الملاعب / شهادات جديدة في قضية عدنان درجال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).