أعراض ترشدك لقلة الزنك في جسمك و كيف يمكنك معالجتها

2019/09/22 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الزنك ‫يمتاز بفوائد جمّة للصحة والجمال، حيث إنه يتمتع بأهمية كبيرة للأيض ‫وشفاء الجروح وتقوية جهاز المناعة،

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