الحكومة الموريتانية دون تعيينات، وشغور عشرات المناصب

2019/09/22 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكلمت الحكومة الموريتانية الجديدة ستة أسابيع دون اتخاذ أي إجراءات متعلقة بالتعيينات، في ظل شغور عشرات المناصب العليا بقطاعات حيوية.

ويعود شغور بعض هذه

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