2019/09/22 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

تحولت شكاوى زوجين مسافرين ضد شركة طيران إلى نزاع قضائي، تمكنا خلاله من حسم القضية والحصول على تعويض كبير..



والسبب كلمة.

وذكرت شبكة "سي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة واحدة كلفت الخطوط الجوية الكندية 15 ألف دولار أمريكي!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمة واحدة كلفت الخطوط الجوية الكندية 15 ألف دولار أمريكي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).