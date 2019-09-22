كيف تحافظ على لون شعرك الأصلي لتفادي زحف الشيب؟

2019/09/22 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخشى الكثير من الرجال زحف الشيب على شعرهم مع تقدمهم في العمر، وفي سبيل ذلك يبحثون عن طرق تساعدهم على الحفاظ على لون الشعر الأصلي.

سبب ظهور الشيب في الشعر

ويرجع السبب الرئيسي في تغير لون الشعر إلى تراجع الخلايا المرتبطة باللون في بصيلات الشعر مع مرور الزمن والتي تكون مهمتها إنتاج الشعر والمادة الصبغية المسؤولة عن اللون ” الميلانين”، وهو ما يتسبب في فقدان الشعر للونه الأصلي.

يلجأ البعض في كثير من الأحيان إلى صباغة الشعر بين الحين والآخر؛ لإخفاء اللون الأبيض في رأسهم، إلا أن ذلك ليس الحل الوحيد، فهناك مجموعة من الإرشادات لابد من اتباعها لتفادي هذا الأمر.

من أكثر الأمور أهمية لتفادي الشيب هي اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة حيث إن هذه النشاطات تساعد على تأخير الشيخوخة بقدر الإمكان.

خطوات لمقاومة زحف الشيب

وينصح أيضا بالابتعاد عن الأطعمة المسببة للالتهاب؛ لأنها تمنع الاستفادة من العناصر المغذية في الطعام، بالإضافة إلى الامتناع عن الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والدهون .

وهناك أطعمة يساعد تناولها على تأخير الشيب من بينها الأفوكادو والتوت بالإضافة إلى الخضراوات الورقية، لذلك ينصح بتناولها بصفة دورية لفوائدها الغذائية .

ويعتبر النوم الجيد من أهم الإجراءات التي تساعد على وقف زحف الشيب، حيث إنه يسهم في منح الراحة والهدوء لجسده بعد تعرضه للإرهاق على مدار اليوم.

ويربط الخبراء بين ظهور الشيب في الشعر وبين ما يمر به الإنسان من ضغوط حياتية وإرهاق وإجهاد، حيث إن هذا الشعور يؤدي إلى اختلال المواد المضادة للأكسدة بالجسم وهو ما يقود في النهاية إلى الشيخوخة والمرض.

وقد يكون السبب وراء انتشار الشعر الأبيض مبكرا في الرأس، هو نقص بعض الفيتامينات مثل “D” و”E” و”B-6″، كما أنه قد يكون بسبب عوامل جينية والتي تختلف لدى الإنسان الأبيض مقارنة بذوي البشرة السمراء.

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