الرجال ينتحرون أكثر من النساء في هذه الدولة

2019/09/22 | 02:14

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أفادت خبيرة في الرعاية الصحية العقلية بأن تسارع وتيرة الحياة خلال العقود الأخيرة، ممثلة في الثورة الصناعية وما تبعها من ثورة تكنولوجية نعيشها

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