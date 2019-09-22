الكشف عن أول تلفزيون مزوّد بكاميرا من

2019/09/22 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أطلقت شركة "فيسبوك" مشروعا جديدا من مشاريع البث الخاصة به وهو جهاز دعم التلفزيون "Portal TV" الذكي الجديد.

وبحسب "Cnet" فإن الجهاز الجديد الذي

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