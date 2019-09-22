هي الثانية منذ مطلع أيلول ..قافلة تعزيزات أمريكية تدخل غربي كوردستان

2019/09/22 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت قافلة تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة، مساء اليوم السبت، إلى غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، وتوجهت إلى قواعد التحالف الدولي.

وقالت مصادر محلية من المنطقة، إن عشرات الشاحنات المحملة بآليات هندسية متنوعة وكرفانات مسبقة الصنع، وشاحنات مغلقة إلى جانب صهاريج وقود، دخلت من إقليم كوردستان عبر معبر بيشخابور (سيمالكا) الحدودي، واتجهت إلى قواعد التحالف الدولي، برفقة دوريات من قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها).

وهذه هي قافلة التعزيزات الأمريكية الثانية التي تدخل غربي كوردستان خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وكانت أربع قوافل تعزيزات عسكرية قد دخلت خلال شهر آب/ أغسطس المنصرم وتوجهت إلى قواعد التحالف الدولي.

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