على هامش تهديم البيوت العشوائية : كلوا ما طبختم لأنفسكم في صناديق الاقتراع ..

2019/09/22 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مهدي قاسم

أثناء تجوالي السريع في الفيس بوك لفت نظري رابط فيديوــ

أدناه ــ حيث نرى ثمة رجلا يلطم على صدره بغضب مكتوم و تفجع مهموم ، طبعا يلطم ليس على الحسين إنما على عملية هدم بيته العشوائي ، وفي الوقت نفسه وهو يشكو أمره من شدة فقره المدقع و خلفه ثمة ” شفلات ” تقوم بهدم بيته مع بيوت طينية أخرى و تسويها مع الأرض ، و

كأنها أكواما من الكرتون ، لندرك للتو أنها بيوت عشوائية غير مرخصة البناء “قررت ” الدولة فجأة إزالتها دون إيجاد بديل عنها مثلما يجب و ينبغي بحكم وجود أطفال أيضا ، ثم نشاهد شخصا متذمرا من أصحاب نفس البيوت العشوائية يقول ــ و كأنه يريد فضح الأحزاب الفاسدة ـــ

بإنهم صوتوا لأحزاب مقابل عشرة آلاف دينار مع وعود بمكافآت جزلة ، وهو اعتراف صريح في لحظة غضب بأنه و غيره قد صوّتوا للأحزاب الإسلامية الفاسدة مقابل عشرة آلاف دينار فقط ، بل واوصلوا للمرة الرابعة لنفس اللصوص و الحرامية و الفاشلين بهدف رفعهم إلى مراكز السلطة

والنفوذ ، و هذا الاعتراف قد أزعجني جدا بنوبات سخط و استياء ، فبدلا من أن ينتابني شعور بتعاطف وتضامن مع هؤلاء” الفقراء و المساكين “ــ مثلما كنتُ أفعل في السابق دائما ـــ لتعرّض بيوتهم لعمليات هدم و إزالة، وجدت نفسي أتمتم مع روحي و كأنني أخاطبهم هم بالذات :

ــ حيل بيكم و الف حيل !..يا من كنتم حتى الآن قواعد تصويتية

لهذه الأحزاب الفاشلة و الفاسدة لأسباب و اصطفافات طائفية أو انحيازات مذهبية، فلولا أصواتكم أيتها ” الجماهير الغفيرة ” والفقيرة المعدمة لما بقي هؤلاء اللصوص في مواقع السلطة والنفوذ ما يقارب 16 عاما وحتى الآن ، و بفعلكم هذا لم تؤذوا أنفسكم فقط إنما اذيتم غيركم

أيضا ولكن إيما أذية قاسية و فظيعة ، إلى حد ، ربما يتحتم حتى على الأجيال العراقية القادمة دفع ثمنها غاليا جدا ، هذا إاذ بقيت الدولة العراقية على قيد الحياة حتى ذلك الحين ، إذ أنتم و ليس غيركم ، سهّلتم الأمر لهذه الأحزاب من خلال التصويت لهم مع علمم بأنهم من

الفاسدين والفاشلين ، مقابل بيع أنفسكم لهؤلاء اللصوص بأرخص ثمن ممكن :

ـــ في البداية بعتم ضمائركم الوطنية مقابل بطانية ، وفي

انتخابات أخرى مقابل خمسة دينار ، وفي انتخابات ثالثة مقابل عشرة آلاف و الرابعة مقابل كمبيالات تملك قطع اراض مزيفة، بذلك تكونون قد خربتم حاضركم ومستقبلكم مع حاضر و مستقبل غيركم سوية ..

و الآن تبكون وتلطمون على صدوركم ندما وأسفا لضياع سقف

القن الذي كان فوق رؤوسكم ..

ولكن بعد فوات الأوان و خراب البصرة بالتمام !..

لذا فكلوا ما طبختم لأنفسكم و بمحض إرادتكم …

يعني بالعربي الفصيح :

ــ حيل بكم و ألف حيل !..



يا وقود الأحزاب الإسلامية الفاسدة

و قواعدها التصويتية ..

ولا يسعنا هنا إلا تكرار القول : أسفا على حال أطفالكم

الذين أضحوا بلا حاضر و بدون مستقبل أيضا ، و ذلك بفضل دعمكم الانتخابي للفاسدين والفاشلين طيلة 16 سنة على التوالي ..

و لا تلوموا غير أنفسكم و أنفسكم فقط ! ..

رابط فيديو عن عمليات إزالة بيوت عشوائية :

تفليش البيوت الفقيره في التجاوز محافظه الدوانيه#مؤثر_جدآ

Geplaatst door ‎محمد عزيز‎ op Woensdag 18 september 2019

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