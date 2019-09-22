32 مشاركا في دورة الألعاب الدولية للشرطة في إيطاليا

2019/09/22 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأحد ٢٢ ٢٠١٩ – 01:00

ترأس العقيد خالد عبدالعزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام، بعثة وزارة الداخلية المشاركة في دورة الألعاب الدولية للشرطة الثالثة بمدينة ميلانو الايطالية، مؤكدا أن اللاعبين المشاركين جاهزون تماما لخوض غمار البطولة حيث تمت الاستعدادات بشكل مكثف وبإشراف نخبة من المدربين المحترفين.

وأشاد رئيس الاتحاد بالدعم اللا محدود من قبل وزير الداخلية للبعثة المشاركة والمتابعة الحثيثة من قبل رئيس الأمن العام، منوها إلى انضباط جميع اللاعبين ومواظبتهم في التدريبات اليومية كونهم من نخبة اللاعبين الذين لديهم خبرات كبيرة في مثل هذه المسابقات من خلال مشاركاتهم في العديد من البطولات العالمية السابقة.

وتضم بعثة وزارة الداخلية (32) مشاركا في الألعاب الرياضية (رماية الشوزن -الرماية التكتيكية -الجودو -ألعاب القوى -الجيوجستو)، وعقد أمس الاجتماع الفني للفرق المشاركة وتم اختيار العقيد الخياط مشرفا عاما على لعبة الجودو في البطولة.

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