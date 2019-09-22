الأمريكية كينين تحرز لقبها الثالث في 2019

2019/09/22 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأحد ٢٢ ٢٠١٩ –

بكين – أ ف ب: أحرزت الأمريكية الشابة صوفيا كينين يوم أمس لقبها الثالث هذا العام في دورات كرة المضرب، بتتويجها بلقب دورة غوانغجو الصينية على حساب الأسترالية سامنتا ستوسور.



وفازت الأمريكية البالغة من العمر 20 عاما على منافستها المخضرمة (35 عاما) بنتيجة 6-7 (4-7)، 6-4 و6-2 في الدورة المقامة في جنوب الصين، في مباراة نهائية امتدت لنحو ساعتين و35 دقيقة.



ولم تتمكن الأسترالية، بطلة فلاشينغ ميدوز الأمريكية عام 2011، من البناء على تقدمها في المجموعة الثانية 4-3، اذ أتاحت للأمريكية المولودة في موسكو الفوز بثلاثة أشواط تواليا لتنهي المجموعة 6-4، وحسمت كينين المصنفة 20 عالميا، المجموعة الثالثة بسهولة بعد كسرها إرسال منافستها مرتين، لتحرز اللقب الثالث في مسيرتها الاحترافية بعد هوبارت الأسترالية ومايوركا الإسبانية، علما بأن كل ألقابها كانت في 2019.



في المقابل، لا تزال ستوسور المصنفة 129 عالميا، تبحث عن لقب أول منذ عام 2017 حين توجت بطلة لدورة ستراسبورغ الفرنسية.

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