حكمت الحاج - الملتقى العربي الثاني -وطن للأدب- يهتم بالأدبين العربي والغربي وجدلية التأثر والتأثير بينهما

2019/09/22 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج ينظم فضاء "وطن" الثقافي ببني خداش، الملتقى العربي الثاني "وطن للأدب" تحت عنوان: "الأدب العربي والأدب الغربي، جدلية التأثير والتأثر"، وذلك لأيام 18_19_20 من شهر أكتوبر القادم.هذا الفضاء الثقافي الناشط جدا في ولاية مدنين التونسية أسسه ويشرف عليه الأستاذ والباحث المسرحي عبد الحكيم صويد (سيصدر له قريبا كتاب عن الإيطالي "داريو فو" عن منشورات مومنت في بريطانيا) ويديره فنيّا الشاعر والمخرج المسرحي ج......

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