شه مال عادل سليم - هيفاء الأمين : هناك فرق بين العلاقات الشخصية والعلاقات المهنية ..

2019/09/22 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شه_مال_عادل_سليم اجرى الحوار ـ شه مال عادل سليم اثارحضورالسيدة (هيفاء الأمين )النائبة عن تحالف سائرون ورئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية في الاجتماع الذي عقد في يوم الثلاثاء المصادف 17 ايلو 2019 بحضور كل من النائب (الا طالباني) عضو لجنة العلاقات الخارجية ورئيسة تجمع البرلمانيات العراقيات و (د.حنان الفتلاوي) مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة و السيدة (دينا زوربا) ممثلة منظمة المرأة في بعثة الأمم ا......

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