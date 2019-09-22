الأمم المتحدة قريبا تحت قيادة الصين

2019/09/22 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة قريبا تحت قيادة الصيننيويورك - تنطلق الثلاثاء المقبل في نيويورك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.سيجتمع الرؤساء ورؤساء الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين من أكثر من 190 دولة في نيويورك.وسيقضون أسبوعا وسط مدينة مانهاتن لسماع الخطب في 6 مؤتمرات كبرى ومناقشات ملفاتها الشائكة.ولا يتوقع أن يتحقق اختراق هام في هذه الملفات، ولن تكون هذه الدورة سوى نسخة مما سبقها من تجمعات سنوية، لكن مع ذلك ستكون واحدة من أهم اللقاءات في تاريخ المنظمة.فخلال هذه الدورة، سيحاول النظام الليبرالي تخيّل ما سيحدث دون قيادة أميركية، وكيف سيكون مستقبل الأمم المتحدة تحت القيادة الصينية.منذ تأسيس الأمم المتحدة في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية، لتكون الضامن الدولي لعدم اندلاع حرب عالمية ثالثة، كانت تسير على طريق متوازية مع سياسات الولايات المتحدة، قائدة عصر الأحادية القطبية، وأحد أهمم مموليها.لذلك فقدت الأمم المتحدة توازنها بمجرد أن بدأ ميزان هذا النظام العالمي يختلّ.والولايات المتحدة هي أكبر ممول للأمم المتحدة، إذ تدفع 22 بالمئة من الميزانية الأساسية للمنظمة الدولية والبالغة 5.4 مليار دولار و28.5 بالمئة من ميزانية عمليات حفظ السلام الدولية البالغة 7.9 مليار دولار.لكن، سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدفع نحو تقليص هذه المساهمة ما يفتح الباب أمام الصين التي تجد في تقليص الدعم الأميركي في المنظمة الدولية فرصة تجعلها تتقدم هي لتملأ الفراغ، وبالتالي الاضطلاع بدور دولي أكبر وتوسيع نفوذها في الساحة العالمية بطرق تخدم مصالحها.وقال كيري براون، مدير معهد لاو الصين في كلية كينغز كوليدج في لندن، إن “موقف إدارة ترامب بشأن تغيّر المناخ وعدد من المجالات الأخرى يدفع الصين نحو القيام بدور أكثر نشاطا في القضايا الدولية، بسبب الفجوة التي ستخلقها الانعزالية الأميركية التي تتوخى المصلحة الذاتية”.وتقول كريستين لي، زميل مشارك في برنامج أمن آسيا والمحيط الهادئ في مركز الأمن الأميركي الجديد، إن الصين، قدمت موارد كبيرة خلال جهودها المبذولة لتظهر قيادتها في الأمم المتحدة كبديل أكثر ديناميكية من الولايات المتحدة التي انسحبت من بعض الوكالات من جانب واحد ورفضت المؤسسات المتعددة الأطراف على نطاق أوسع.وخلال السنوات القليلة الماضية، وضع الحزب الشيوعي الصيني المسؤولية على رأس 4 من الوكالات المتخصصة الـ15 التابعة للأمم المتحدة، بينما لا تقود الولايات المتحدة سوى وكالة واحدة.كما قدّم أكثر من عشرين مذكرة تفاهم لدعم مبادرة الحزام والطريق وحشد مجموعة من الدول غير الليبرالية للحد من الانتقادات الدولية التي كان يواجهها بسبب قمعه للأويغوريين في مقاطعة شينجيانغ.وكتبت كريستين لي، قائلة “عندما يجتمع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء في نيويورك، فسيكونون تحت رعاية نظام يمر بتحول كبير.حيث تخلت الولايات المتحدة عن دورها القيادي، وتقدمت بكين مبرزة استعدادها لتولي المسؤولية”.في السنوات الأخيرة تكررت الدعوات المطالبة بإصلاح الأمم المتحدة، لكن وفي ضوء صعود الصين، تحولت هذه الدعوات من الحديث عن ضرورة الإصلاح إلى إعلان القلق من سعي الصين لتوجيه الأمم المتحدة بعيدا عن مبادئها التأسيسية.وتؤكد كريستين لي أن الأمم المتحدة تحت قيادة الصين ستؤدي إلى تآكل القيم الأميركية ومصالحها في أمور مثل الحد من انتشار الأسلحة النووية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن إدارة ترامب إذا كانت جادة في رغبتها في التنافس مع الصين استراتيجيا، فسيتعين عليها أن تغير طريقة لعبها في أعلى المسرح الدولي.لعقود من الزمان، كانت الصين تقف على الجانب الآخر.فمن خلال الهيكل الدولي، سعت بكين إلى إعاقة جهود الولايات المتحدة والقوى الليبرالية الأخرى لفرض رؤية ليبرالية على العالم.وعبّر الزعيم الصيني السابق، دينغ شياو بينغ، عن النظرة العالمية وراء هذه الجهود في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974.وندد بسعي “الولايات المتحدة للهيمنة على الساحة العالمية” وحذر من إنشاء أي بلد “لمناطق نفوذ”.ولكن، ومع نمو قوة الصين ونفوذها، تطور نهجها تجاه المنظمات الدولية.واليوم، في عهد الرئيس شي جين بينغ، تخلت الصين عن الموقف الدفاعي الذي حدد دورها في الأمم المتحدة.وفي خطاب ألقاه العام الماضي، دعا شي الصين إلى القيام بدور “نشط في قيادة إصلاح نظام الحكم العالمي”.

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