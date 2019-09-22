هل يواجه العالم احتمال صدمة نفطية جديدة؟

2019/09/22 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط مخاوف من احتمال حصول أزمة في إمداداته، ولو أن محللين يستبعدون صدمة نفطية جديدة ترغم سائقي

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