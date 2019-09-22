ظاهرات متزامنة تعيد التوتر إلى العاصمة الفرنسية

2019/09/22 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس – عادت الاحتجاجات في فرنسا وتحديدا في العاصمة باريس إلى نسقها التصعيدي والعنيف السبت بعد أن كانت قد هدأت في الأشهر

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