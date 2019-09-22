2019/09/22 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال يضرب شرق القاهرة أعلن المعهد القومي المصري للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية .ووقعت الهزة على بعد 64 كم شرق القاهرة.وأوضح المعهد أن الزلزال كان بقوة 4.4 على مقياس ريختر، بخط طول 31.8628، بخط عرض 31.8628.كما أشار إلى أن الزلزال لم يحدث أي خسائر مادية أو بشرية.

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