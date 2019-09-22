2019/09/22 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تنفي تعرض منشآتها النفطية لهجوم سيبراني نفت إيران، معلومات أشارت إلى أن منشآتها النفطية كانت هدفاً لهجوم سيبراني ناجح، بعدما أفيد عن اضطرابات في الاتصال في منصات الإنترنت التابعة لهذا القطاع.وأكد مكتب الأمن السيبراني التابع للحكومة "خلافاً لما يقوله الإعلام الغربي، بينت تحقيقات أجريت عدم وقوع أي هجوم سيبراني ناجح ضد منشآت نفطية أو ضد أي منشآت بنى تحتية مهمة"، بدون أن يحدد ماهية المعلومات التي يشير إليها.يذكر أن إيران درجت على نفي مثل هذه الأخبار التي تمس مؤسساتها السيادية.وكانت مجموعة "نيت بلوكس" المتخصصة بالدفاع عن الحقوق الرقمية قد قالت في تغريدة، إن "بيانات أظهرت اضطرابات متقطعة في الإنترنت في إيران".لكن المجموعة أكدت أن سبب هذه الاضطرابات غير معروف، وأن أثرها محدود، بحيث تأثرت بها فقط بعض "منصات الإنترنت الصناعية أو الحكومية" وبعض مزودي الإنترنت.وقال المصدر نفسه إن "البيانات تتوافق مع هجوم سيبراني أو حادث تقني غير متوقع في الشبكات التي طاولتها الاضطرابات، أكثر من تطابقها مع قطع مقصود للإنترنت أو حادث إغلاق".

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