2019/09/22 | 07:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبير: لدينا خيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية للرد على هجوم "أرامكو"أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن لدى المملكة خيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية للرد على هجوم "أرامكو".و قال الجبير: "سنتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو..الخيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية"، دون الخوض في تفاصيل.وأضاف أن الهجوم الذي تعرضت له شركة "أرامكو" النفطية السعودية "غير مسبوق وندرس ما سيتم اتخاذه بعد التحقيقات".وانتقد المسؤول الدبلوماسي السعودي ما أسماه بـ "عدم اتخاذ موقف دولي قوي ضد إيران"، مضيفا أن "هذا يزيد من سلوكها العدواني"، متهما الجمهورية الإسلامية بشن حرب على بلاده "منذ ثورة الخميني".وأردف قائلا إن بلاده تتوقع من الدول الأوروبية أن تكون أكثر حزما مع إيران، معربا عن قناعته بأن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية على إيران سيجعلها أكثر تصلبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبير: لدينا خيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية للرد على هجوم "أرامكو") نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبير: لدينا خيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية للرد على هجوم "أرامكو") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).