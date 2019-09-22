2019/09/22 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عقب خسارة فريقه السبت أمام غرناطة (2-0) في الجولة الخامسة لليجا، إنه يشعر بأنه يتحمل مسؤولية هذه الخسارة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللاعبين هم “من يخطئوا ويصيبوا”.وقال فالفيردي في تصريحات عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب (لوس كارمينيس) “بالطبع يقلقني ما حدث، لأننا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالفيردي: أتحمل مسؤولية الخسارة..



وهذا الوضع لا يناسبنا وكالة خطوة برس.

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