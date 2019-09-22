عماد علي - تزايد المخاطر على استقرار اقليم كوردستان يوميا

2019/09/22 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي الحال الموجود لا يمكن ان يستمر و هو على ارجوحة تتمايل بين الاستقرار و الهيجان، او بالاحرى ان الاستقرار الموجود في اقلبم كوردستان هو في اساسه هش و لم يترسخ بعد، الخوف مسيطر على الناس و العلاقات بين الاحزاب التي هي تامر و تنهي في السلطة و حتى هم فوق السلطة و الحكومة تاتمر بهم وهم الذين من المفروض ان يكونوا تحت سلطة الحكومة و لكنهم هم الجهة المنفذة و هم اعلى من السلطة العليا و حتى قبل البرلمان، الا ا......

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