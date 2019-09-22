تظاهرات «مليونية» في (163) دولة من أجل حماية المناخ

2019/09/22 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيانطلقت مظاهرات مليونية، أمس السبت، في 163 دولة، من أجل المناخ، حيث وجهت مطالب إلى الحكومات باتخاذ إجراءات سريعة من أجل إنقاذ بيئة الكرة الأرضية. وأفاد أحد المنسقين الدوليين للتظاهرات، التي نظمتها منظمة «350.org» لحماية الطبيعة، بأنه «جرت هناك أكثر من 5800 مظاهرة في 163 دولة».وتأتي التظاهرات من أجل لفت الانتباه للتغيّرات المناخية والاحتباس الحراري، استباقاً للقمة الأممية حول المناخ المزمع عقدها بنيويورك في 23 أيلول الجاري.وأوضح بيان صدر عن منظمي التظاهرات، أن «73 نقابة و820 منظمة مدنية أيدت التظاهرات، فيما انضمت 3 آلاف شركة و3700 موقع إلى التظاهرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي». وتجاوز العدد الإجمالي للمشاركين في تلك الفعاليات، 4 ملايين شخص، بحسب المصدر. وأوضح البيان أن «40 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع في فرنسا و2600 شخص في أوكرانيا، و5 آلاف في جنوب إفريقيا، و10 آلاف في تركيا، و5 آلاف في اليابان، و430 ألف في أستراليا، و100 ألف في لندن و250 ألف في نيويورك، و1.4 مليون في ألمانيا». وتعود المبادرة حول إجراء التظاهرات من أجل المناخ إلى الطالبة السويدية غريتا تونبيرغ (16 عامًا)، التي بدأت العام الماضي المجيء إلى مبنى البرلمان السويدي بدلا من حضور دروسها وتوجيه دعوات إلى الساسة لاتخاذ خطوات في هذا المجال. وأيد مواطنو العديد من بلدان العالم اقتراح غريتا حول تنظيم إضرابات وتظاهرات طلابية مماثلة كل يوم الجمعة، وتدريجياً تحولت حركة الإضرابات والتظاهرات «Friday For Future» إلى حركة عالمية.

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