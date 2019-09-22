الوفد العراقي في الصين: «البنى التحتية» أولويتنا

2019/09/22 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس السبت، أن العراق ينتمي لآسيا، مبيناً أن بغداد تريد ان تكون جزءاً من نهوضها، جاء ذلك فيما وصل عبد المهدي والوفد المرافق له إلى العاصمة الصينية بكين وعقد اجتماعاً مع المحافظين وذلك للتنسيق من أجل نقاش مشاريع البنى التحتية مع الحكومة والشركات الصينية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه إن الأخير «زار مدينة شنغهاي والتقى محافظها آن يونغ».وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، «نحن ننتمي لآسيا ونريد ان نكون جزءاً من نهوضها، وان الصين في مقدمة الدول التي تقود نهضة الشرق ونسعى للتعاون والشراكة مع جمهورية الصين الشعبية وبناء علاقات عميقة وممتدة ومستدامة».وأضاف أن «اصطحاب معظم اعضاء السلطة التنفيذية هو دليل إيلاء الحكومة هذه الزيارة الأهمية، ونريد ان تشكل نقلة نوعية وتنتقل لحالة التنفيذ والى إنجازات واتفاقات تسهم بإعمار العراق وبناه التحتية لتكون مرتكزا لمشاريع البناء».وقال آن يونغ مخاطباً رئيس الوزراء والوفد العراقي: «إنكم تواجهون مهمة شاقة ومدينة شنغهاي بشركاتها المتنوعة والمعروفة مستعدة للعمل تحت توجيه الحكومة العراقية وفي جميع المجالات، وبالأخص البنى التحتية»، مشيراً إلى «عمق الحضارتين العراقية والصينية وأهمية طريق الحرير الذي يربط البلدين منذ القدم». واستعرض محافظ شنغهاي «القدرات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها هذه المدينة التي تعد مركزا تجاريا عالميا متقدما وتضم مئات الشركات الاستثمارية الصينية والاجنبية، اضافة الى عدد كبير من الجامعات ومراكز البحوث والتطوير، وجدد استعداد هذه الشركات للعمل في العراق».ولفت البيان، إلى أن «الوفد العراقي أجرى جولة في المدينة شملت شركة تصنيع معدات الطاقة الكهربائية (شنغهاي الكتريك)، وبعد جولة سريعة في مقر الشركة تم عقد اجتماع مع مديري الشركة المسؤولين عن المشاريع التي تنفذها في العراق».وأكد أن «رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين تحدثوا عن المشاريع والاحتياجات والفرص المتاحة في مجالات عمل شركة (جنرال الكتريك) المتعلقة بالطاقة والنقل والبنى التحتية والتعاون في الجوانب الادارية والمالية وتدريب الملاكات العراقية وتطوير الخبرات المحلية».وأوضح البيان أن «رئيس مجلس الوزراء اختتم زيارته الى شنغهاي بزيارة ميناء يانغ شان واللقاء بالمسؤولين في الميناء، الذي يسهم في التبادل التجاري العراقي الصيني»، واصفاً زيارة ميناء يانغ شان في شنغهاي، بأنها «من أهم محطات الزيارة للإستفادة من التجربة والخبرة الصينية في مجال بناء الموانئ وتطويرها، خصوصا في مدينة البصرة وميناء الفاو الكبير».ومساء أمس السبت، وصل رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الصينية بكين، فيما عقد اجتماعاص تشاورياً مع المحافظين.وذكرت قناة العراقية الرسمية، في خبر عاجل، أن «رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى بكين، وعقد اجتماعاً تشاورياً مع المحافظين».وقال عبدالمهدي، بحسب العاجل، إن «محور زيارتنا إلى بكين ملف البنى التحتية في العراق».وتوجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء الاربعاء (18/9/2019)، الى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام.

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