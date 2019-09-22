محافظ البصرة: زيارة الصين من اجل المحافظة وسنوزع الأراضي بعد عودتنا

2019/09/22 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقياكد محافظ البصرة اسعد العيداني ان زيارته الى الصين مع الوفد الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي هي من اجل البصرة وتتضمن الاتفاق على مشاريع خدمية للمحافظة بالدرجة الاساس .وذكر العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ورد لـ»المستقبل العراقي»، ان «حملة ازالة التجاوزات تاتي بحدود الاماكن والمساحات الخضراء والمواقع التجارية التي فيها التجاوز ، مبيناً انه «من الممكن استثمارها للمصلحة العامة واظهار وجه المدينة الحقيقي «.وبخصوص « تغريدة السيد مقتدى الصدر أشار العيداني الى ان «التغريدة هي صريحة وواضحة ولا تتقاطع مع عمل المحافظة في ايجاد البدائل لاسيما للمعوزين والفقراء من اهل البصرة بعد رفع التجاوزات ، كاشفاً عن تصاميم واشكال جديدة وحضارية للبسطات التي تدعم شريحة الفقراء «.وكشف «محافظ البصرة انه «سيقوم بعد عودته من الصين بالشروع بتوزيع الاراضي المهيئة للسكن على بعض المستحقين من ابناء البصرة حصراً .وكان محافظ البصرة اسعد العيداني قد وجه قسم العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة بأعلان مناقصة لأنشاء مشروع دور سكنية أقتصادية للفقراء من أهالي محافظة البصرة ويكون مكان المشروع في ناحية السيبة «.وعلى صعيد متصل قال محافظ البصرة ان «حكومة البصرة غير ملزمة بتعويض اي متجاوز على ارض البصرة الا اذا كان من اهل البصرة حصراً، وماعداهم من المتجاوزين فحصصهم من الموازنة الاتحادية تذهب الى مدنهم الاصلية وحكوماتهم المحلية كفيلة بإيجاد حل هم».يشار الى ان الحكومة المحلية في محافظة البصرة تنفذ منذ ايام حملة لإزالة تجاوزات سكنية وتجارية فيما تواجه حملة انتقادات.

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