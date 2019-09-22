2019/09/22 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار العملات العربية والأجنبية مقارنة بالدينار العراقي اليوم الأحد الثاني والعشرين من شهر أيلول عام 2019 وفق آخر التحديثات كالآتي:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العملات الاجنبية والعربية امام الدينار العراقي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العملات الاجنبية والعربية امام الدينار العراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).