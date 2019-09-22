صحيفة يابانية تكشف مخاوف عن عدم قدرة أرامكو على تصدير النفط

2019/09/22 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت صحيفة "نيكي ايشن ريفيو" اليابانية، اليوم الأحد، عن مخاوف بشأن قدرة السعودية على تصدير النفط الخام على خلفية الهجوم الذي تعرضت له شركة "أرامكو" الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة أن أرامكو أبلغت مصفاة شركة "جيه.



إكس.



تي.



جي نيبون أويل أند إنرجي" النفطية اليابانية، عن تغيير محتمل في شحناتها مما يثير مخاوف بشأن قدرة السعودية على توريد النفط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي شركة "جيه.



إكس.



تي.



جي" قولهم إن أرامكو لم تحدد سببا للتغيير في درجة النفط الذي تورده لأكبر مصفاة نفطية باليابان من الخفيف إلى الثقيل والمتوسط ابتداء من تشرين الأول.

ويشك مسؤولو الشركة اليابانية في أن أرامكو ستستغرق وقتا أطول من المتوقع لإصلاح مرفقها لنزع الكبريت واللازم لإنتاج النفط الخام الخفيف المستخدم في إنتاج البنزين والسولار الخفيف.

وذكرت "رويترز" نقلا عن مصادر وبيانات من شركتي "ريفينتف" و"كبلر" أن ما لا يقل عن ثلاث ناقلات نفط عملاقة حملت نفطا خاما في السعودية لحساب الصين والهند وتم تحويل درجة نفطها الخام من الخفيف إلى الثقيل في الوقت الذي طُلب فيه من عدد أكبر من المشترين في آسيا تأجيل الشحنات وتغيير درجة النفط في سبتمبر أيلول وتشرين الأول.

وتسببت الهجمات التي وقعت في 14 أيلول الجاري على منشأتي بقيق وخريص، وهما من أكبر معامل معالجة النفط في المملكة، في اشتعال حرائق كبيرة ووقوع أضرار جسيمة مما أدى إلى خفض إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم إلى النصف بوقف 5.7 مليون برميل يوميا من صادراتها.

وقال أمين الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية في رسالة لموظفي الشركة يوم السبت إن أرامكو باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 أيلول "أقوى من ذي قبل".

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