2019/09/22 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة الجمهورية تنفي تقريرا صحفيا بشأن لقاء برهم صالح ومسعود بارزاني نفي المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، التقرير الصحفي الذي صدر بشأن لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح وزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، واصفا اياه بغير الصحيح والمضلل.وجاء في بيان للمكتب ان التقرير الذي تناول لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح ومسعود بارزاني والذي نشر في "درو ميديا" بعيد عن الحقيقة، مبينا ان المكتب يوضح للجميع ان مجموع المواضيع التي وردت في التقرير مضللة وغير صحيحة. يذكر ان التقرير الذي نشره الموقع المشار اليه تحدث عن برود في اللقاء الذي جمع بارزاني وصالح وتبادل العتاب بشأن عدم الجدية في حل المشكلات بين الاطراف الكوردستانية من جهة والعلاقات بين اربيل وبغداد من جهة اخرى.‎‎

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