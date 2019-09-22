هزة أرضية في شرق الموصل

2019/09/22 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وقعت هزة أرضية شرق مدينة الموصل فجر اليوم الأحد.

وذكر بيان لهيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان مراصدها "سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم في جنوب ناحية برطلة شرق الموصل في الساعة الرابعة و49 دقيقة و31 ثانية بالتوقيت المحلي لضواحي المدينة".وأشار الى ان "قوة الهزة بلغت 3.7 درجة على مقياس ريختر, حيث تبعد 22 كم جنوب شرق نينوى و10 كم جنوب برطلة" مؤكدً انه "لم يشعر بها المواطنون ولم ترد أي أنباء عن حصول أضرار".وأهابت الانواء الجوية "بالمواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية".يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الأرضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.انتهى

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