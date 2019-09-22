2019/09/22 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصد الزلزالي: الهزة الأرضية التي ضربت ضواحي الموصل فجر اليوم بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/22 | 08:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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