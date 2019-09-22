بولندا قد تجلي عشرات الآلاف بسبب قنبلة الـ5.5 طن

2019/09/22 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

تبحث السلطات في شمال غرب بولندا إجلاء نحو 42 ألف شخص بعد العثور على قنبلة بريطانية ضخمة، من زمن الحرب العالمية الثانية

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