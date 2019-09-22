منحة مالية اميركية الى العراق بقيمة 6 ملايين دولار.. تعرف على المستفيدين منها

2019/09/22 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين، عن مساعدة مالية جديدة كجزء من الجهود التي تبذلها الحكومة الأمريكية ، والتي أعلنها نائب الرئيس مايك بينس ، لدعم الأقليات العرقية والدينية التي شردتها الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة الإسلامية المزعومة.في العراق وسوريا (داعش).ومنحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 6.8 مليون دولار […]

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