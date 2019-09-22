2019/09/22 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، السبت، عن تفاصيل التفجير الذي استهدف مدخل مدينة كربلاء المقدسة امس، مبينا ان الارهابي المسؤول عن التفجير نفذ سابقا عمليتين اجراميتين.وقال الحمداني في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى، ان “الارهابي ابتعد عن المركبة التي استقلها من الطريق قبل 400 متر من الوصول الى (السيطرة 54)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قاطع الفرات الاوسط للحشد:منفذ تفجير كربلاء مسؤول عن عمليتين سابقتين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاطع الفرات الاوسط للحشد:منفذ تفجير كربلاء مسؤول عن عمليتين سابقتين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاطع الفرات الاوسط للحشد:منفذ تفجير كربلاء مسؤول عن عمليتين سابقتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).