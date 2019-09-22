خبراء:إرادة النصر حققت اهدافا استراتيجية وقطعت طريق عودة داعش

2019/09/22 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد خبراء ومختصون في مجال الأمن، امس السبت، بالنتائج التي حققتها عمليات إرادة النصر في مراحلها الخمس، مؤكدين أنها حققت اهدافا نوعية واستراتيجية وقطعت الطريق أمام عودة “داعش”.وقال الخبير الاستراتيجي عباس العرداوي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “عملية إرادة النصر كانت محددة الاهداف منذ بداية انطلاقها وسعت بجهد استخباري

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