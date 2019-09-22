هزة ارضية بقوة 3.7 درجة تضرب منطقة تابعة لمحافظة نينوى

2019/09/22 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق أعلنت وزارة النقل، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم الموافق 2019/9/22 في جنوب برطلا في الساعة 04،49،31 بالتوقيت المحلي لضواحي مدينة الموصل ” .وذكرت الهيئة بحسب بيان لوزارة النقل تلقت “المدار” نسخة منه، ان “هزة ارضية بقوة 3.7 درجات على مقياس رختر ضربت […]

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