صحيفة: السعودية تبلغ أكبر مصفاة نفطية باليابان عن تغيير محتمل في شحناتها

2019/09/22 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة نيكي ايشن ريفيو إن شركة أرامكو السعودية النفطية الحكومية أبلغت مصفاة شركة جيه.إكس.تي.جي نيبون أويل أند إنرجي عن تغيير محتمل في شحناتها مما يثير مخاوف بشأن قدرة السعودية على توريد النفط الخام بعد أسبوع من الهجم

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