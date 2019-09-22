2019/09/22 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن مستوى غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ارتفع في شهر أغسطس الماضي ثلاث درجات مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.ووفقا لما نشرته “ناسا” على موقعها في شبكة “تويتر” يشير هذا الارتفاع إلى أن البشرية لم تتمكن من تقليص حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي وإبطاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناسا تعلن ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض وكالة صدى الاعلام للانباء.

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